Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Süper Lig'de 35. hafta müsabakalarının programı duyuruldu. Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması 10 Mayıs Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak.
Kaynak: AA
Süper Lig'de 35. hafta maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligin 35. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması 10 Mayıs Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak.
Ligin 35. hafta programı şu şekilde:
9 Mayıs Cuma:
20.00 Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Gaziantep FK-Alanyaspor (Gaziantep)
10 Mayıs Cumartesi:
16.00 Konyaspor-Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)
16.00 Eyüpspor-Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)
11 Mayıs Pazar:
16.00 Sivasspor-Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Göztepe-Hatayspor (Gürsel Aksel)
19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Tüpraş)
12 Mayıs Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)