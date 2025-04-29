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Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu

Süper Lig'de 35. hafta müsabakalarının programı duyuruldu. Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması 10 Mayıs Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak.

Spor
  • 29.04.2025 17:03
  • Giriş: 29.04.2025 17:03
  • Güncelleme: 29.04.2025 17:09
Kaynak: AA
Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Fotoğraf: Depophotos

Süper Lig'de 35. hafta maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligin 35. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması 10 Mayıs Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak.

Ligin 35. hafta programı şu şekilde:

9 Mayıs Cuma:

20.00 Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Gaziantep FK-Alanyaspor (Gaziantep)

10 Mayıs Cumartesi:

16.00 Konyaspor-Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Eyüpspor-Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)

11 Mayıs Pazar:

16.00 Sivasspor-Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Göztepe-Hatayspor (Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Tüpraş)

12 Mayıs Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)

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