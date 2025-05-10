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Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR’ı Erwin Blank oldu

Ajans Haberleri
  • 10.05.2025 13:25
  • Giriş: 10.05.2025 13:25
  • Güncelleme: 10.05.2025 13:25
Kaynak: İHA
Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR’ı Erwin Blank oldu

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hollandalı Erwin Blank oldu.
Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray bugün saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Papara Park’ta oynanacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir yapacak.
Müsabakanın VAR koltuğunda ise Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Erwin Blank oturacak. Blank’a AVAR’da Anıl Usta eşlik edecek.

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