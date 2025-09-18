Giriş / Abone Ol
  18.09.2025 17:20
  • Giriş: 18.09.2025 17:20
  • Güncelleme: 18.09.2025 17:20
Kaynak: AA
Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Bordo-mavililer, bu bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Nwakaeme ile Cihan Çanak katılmadı. Bouchouari ise takımla çalışmalara başladı. Fenerbahçe maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Pina da antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

