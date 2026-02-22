Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trabzonspor, Gaziantep karşısında hata yapmadı

Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor, deplasmanda geriye düştüğü maçta Gaziantep FK’yı Felipe Augusto ve Paul Onuachu’nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

Spor
  • 22.02.2026 18:39
  • Giriş: 22.02.2026 18:39
  • Güncelleme: 22.02.2026 18:43
Kaynak: Spor Servisi
Trabzonspor, Gaziantep karşısında hata yapmadı
AA

Süper Lig’in 23. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Gaziantep’te oynanan mücadelede kazanan taraf, geriye düşmesine rağmen 2-1’lik skorla Trabzonspor oldu.

Ev sahibi ekip 22. dakikada öne geçti. Lungoyi’nin ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gassama, topu Mohamed Bayo’ya aktardı. Bayo’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Bu gole çabuk yanıt veren Trabzonspor, 24. dakikada eşitliği sağladı. Orta sahadan gönderilen uzun topta ceza sahasında topla buluşan Felipe Augusto, kaleci Zafer Görgen’in yanından yaptığı plase vuruşla skoru 1-1’e getirdi.

ONUACHU YİNE SAHNEDE

Bordo-mavililer, 27. dakikada üstünlüğü ele geçirdi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Mustafa Eskihellaç’ın şutunda savunmadan seken top Paul Onuachu’nun önünde kaldı. Nijeryalı golcü, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2.

İlk yarının kalan bölümünde Gaziantep FK beraberlik için fırsatlar yakalasa da Trabzonspor kalecisi Onana geçit vermedi ve soyunma odasına 2-1’lik Trabzonspor üstünlüğüyle gidildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında skor değişmezken, Trabzonspor sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 48’e yükseltirken, Gaziantep FK 28 puanda kaldı.

BirGün'e Abone Ol