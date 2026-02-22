Trabzonspor, Gaziantep karşısında hata yapmadı

Süper Lig’in 23. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Gaziantep’te oynanan mücadelede kazanan taraf, geriye düşmesine rağmen 2-1’lik skorla Trabzonspor oldu.

Ev sahibi ekip 22. dakikada öne geçti. Lungoyi’nin ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gassama, topu Mohamed Bayo’ya aktardı. Bayo’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Bu gole çabuk yanıt veren Trabzonspor, 24. dakikada eşitliği sağladı. Orta sahadan gönderilen uzun topta ceza sahasında topla buluşan Felipe Augusto, kaleci Zafer Görgen’in yanından yaptığı plase vuruşla skoru 1-1’e getirdi.

ONUACHU YİNE SAHNEDE

Bordo-mavililer, 27. dakikada üstünlüğü ele geçirdi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Mustafa Eskihellaç’ın şutunda savunmadan seken top Paul Onuachu’nun önünde kaldı. Nijeryalı golcü, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2.

İlk yarının kalan bölümünde Gaziantep FK beraberlik için fırsatlar yakalasa da Trabzonspor kalecisi Onana geçit vermedi ve soyunma odasına 2-1’lik Trabzonspor üstünlüğüyle gidildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında skor değişmezken, Trabzonspor sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 48’e yükseltirken, Gaziantep FK 28 puanda kaldı.