Trabzonspor, Gaziantep'te Paul Onuachu'ya güveniyor

Süper Lig’de son haftaların formda isimlerinden Paul Onuachu, gol serisini sürdürmeye devam ediyor. Son 4 lig maçında da rakip ağları sarsan Nijeryalı forvet, gol sayısını 16’ya yükselterek gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

Onuachu, Trabzonspor formasıyla daha önce kiralık olarak görev yaptığı 2023-24 sezonunda Süper Lig’de 21 maçta 15 gol kaydetmişti.

Golcü oyuncu, Fırtına'nın bugün Gaziantep deplasmanında oynayacağı maçta takımın en büyük gol ayaklarından biri olacak.

2.01 boyundaki forvet, o sezon 102 dakikada bir gol ortalaması ve maç başına 0.71 gol istatistiğiyle bordo-mavililerin en etkili hücum silahlarından biri olmuştu.

Hava toplarındaki üstünlüğü ve ceza sahası içindeki fizik gücüyle öne çıkan Onuachu’nun, Gaziantep karşısında da gol serisini sürdürmesi bekleniyor.

GOLLERİNİN YÜZDE 37’SİNİ ATTI

Nijeryalı golcü, bu sezon Trabzonspor’un ligde attığı gollerin yüzde 37’sine imza attı. Bordo-mavililer 22 maçta 43 gol üretirken, Onuachu 16 golle takımın en skorer ismi oldu.

Trabzonspor, ligde ulaştığı 45 puanın 28’ini Onuachu’nun gol attığı maçlarda topladı. Bordo-mavililer, Onuachu’nun fileleri havalandırdığı 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik alırken sadece 1 yenilgi yaşadı.