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Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 8 Şubat Perşembe günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 06.02.2024 14:52
  • Giriş: 06.02.2024 14:52
  • Güncelleme: 06.02.2024 14:52
Kaynak: AA
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan idmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Ankara'ya gidecek.

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