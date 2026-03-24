Trabzonspor gol yollarında bir hayli üretken

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, bu sezon hücum gücüyle öne çıkıyor. Bordo-mavililer, 27 hafta sonunda attığı 53 golle son yılların en üretken performanslarından birine imza attı.

Karadeniz ekibi, şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda aynı periyotta 51 gol kaydetmişti. Bu sezon ise bu rakamın üzerine çıkarak hücum hattındaki etkinliğini artırdı.

Trabzonspor, son olarak 2019-20 sezonunda 27 haftada 62 gole ulaşmış, sonraki yıllarda ise bu seviyenin altında kalmıştı.

33 MAÇTA 69 GOL

Sadece ligde değil, tüm kulvarlarda da skor üretiminde istikrarlı bir grafik çizen bordo-mavililer; Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da oynadığı 33 maçta toplam 69 gol buldu. Bu performans, maç başına 2,09 gol ortalamasına karşılık geliyor.

Trabzonspor’un hücumdaki sürekliliği, istatistiklere de yansıdı. Bordo-mavililer, bu sezon çıktığı 33 karşılaşmanın yalnızca 3’ünde gol atamadı. Bu maçlar; ligde Fenerbahçe’ye karşı alınan 1-0’lık mağlubiyet, Galatasaray ile oynanan golsüz beraberlik ve Türkiye Kupası’nda Alanyaspor’a karşı yaşanan 1-0’lık yenilgi oldu.

GOL YÜKÜNÜ ONUACHU ÇEKTİ

Takımın gol yükünü ise büyük ölçüde Paul Onuachu sırtladı. Nijeryalı golcü, ligde 24 maçta attığı 21 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alırken, Türkiye Kupası’nda da 2 gol kaydetti. Toplamda 27 maçta 23 gole ulaşan Onuachu, Trabzonspor’un hücum gücünde belirleyici rol oynadı.

Zirve yarışında iddiasını sürdüren Trabzonspor, gol yollarındaki bu üretkenliği sezonun kalan bölümüne taşımayı hedefliyor.