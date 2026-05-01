Trabzonspor - Göztepe Maçı Hangi Gün ve Saat Kaçta? İdeal 11'ler
Trabzonspor - Göztepe maçı hangi gün oynanacak ve mücadele saat kaçta başlayacak? Kritik karşılaşmada iki takımın ideal 11’leri nasıl şekillenecek? Maç saati, hakem bilgisi, puan durumu ve muhtemel kadrolara dair tüm detaylar haberimizde.
Trabzonspor - Göztepe maçı için heyecan giderek artıyor. Trendyol Süper Lig 25/26 sezonunun 32. haftasında Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde Göztepe’yi konuk edecek.
TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
|Maç
|Trabzonspor - Göztepe
|Tarih
|2 Mayıs 2026
|Saat
|20.00
|Stat
|Şenol Güneş Spor Kompleksi
|Hakem
|Ozan Ergun
TRABZONSPOR İDEAL 11'İ
Trabzonspor’un son maç ilk 11 görüntüsüne göre 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkması beklenen ideal kadrosu şöyle:
|Bölge
|Oyuncular
|Kaleci
|A. Onana
|Defans
|M. Eskihellaç, M. Lovik, C. Nwaiwu, W. Pina
|Orta Saha
|C. Inao Oulai, T. Jabol Folcarelli
|Hücum Hattı
|A. Nwakaeme, E. Muci, O. Zubkov
|Forvet
|P. Onuachu
GÖZTEPE İDEAL 11'İ
Göztepe’nin son maç ilk 11 görüntüsüne göre 3-4-1-2 dizilişiyle sahaya çıkması beklenen ideal kadrosu şöyle:
|Bölge
|Oyuncular
|Kaleci
|M. Lis
|Defans
|M. Mputu, T. Altikardes, A. Godoi Santos
|Orta Saha
|A. Cherni, A. Antunes, M. Mohammed, A. Kurtulan
|Ofansif Orta Saha
|F. Krastev
|Forvet
|J. Santos, J. de Carvalho Costa
TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI PUAN DURUMU
|Sıra
|Takım
|O
|A:Y
|P
|1
|Galatasaray
|31
|72:23
|74
|2
|Fenerbahçe
|31
|68:33
|67
|3
|Trabzonspor
|31
|58:34
|65
|4
|Beşiktaş
|31
|54:36
|56
|5
|Başakşehir
|31
|52:31
|51
|6
|Göztepe
|31
|39:27
|51
MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR
Trabzonspor, 31 maçta topladığı 65 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, sahasında oynayacağı bu karşılaşmada üst sıralardaki iddiasını sürdürmek istiyor.
Göztepe ise 31 maç sonunda 51 puana ulaştı ve altıncı sırada bulunuyor. İzmir ekibi, zorlu deplasmandan puan çıkararak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.
