Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ajans Haberleri
  • 23.10.2024 14:28
  • Giriş: 23.10.2024 14:28
  • Güncelleme: 23.10.2024 14:28
Kaynak: AA
Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, topla teknik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. 8'e 4 dar alan geçiş oyunuyla devam eden antrenman, taktik oyun ve çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

BirGün'e Abone Ol