Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kaynak: AA
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, topla teknik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. 8'e 4 dar alan geçiş oyunuyla devam eden antrenman, taktik oyun ve çift kale maçla sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.