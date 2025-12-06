Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 06.12.2025 15:36
  • Giriş: 06.12.2025 15:36
  • Güncelleme: 06.12.2025 15:37
Kaynak: AA
Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda karşılaşma öncesi son taktik çalışma gerçekleştirildi.

Bu arada, bordo-mavili takımın Fransız oyuncusu Tim Jabol Folcarelli için antrenman öncesi pasta kesilerek doğum günü kutlaması yapıldı.

