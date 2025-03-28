Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman ve saat kaçta? Trabzonspor - Göztepe maçının hakemi kim?

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor ile Göztepe, lig tarihinde 30. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligdeki puan sıralaması kadar tarihsel rekabeti de göz önüne alındığında, bu mücadele oldukça kritik bir önem taşıyor. Peki Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Trabzonspor - Göztepe maçının hakemi kim? Detaylar şöyle:

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamaya göre, bu zorlu mücadelede düdük Ali Şansalan'da olacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ali Yılmaz olarak belirlendi.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE REKABETİNDE 30. RANDEVU

İki ekip, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 29 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Trabzonspor’un 13, Göztepe’nin ise 6 galibiyeti bulunuyor. 10 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer rakip fileleri 43 kez havalandırırken, sarı-kırmızılılar 25 golle karşılık verdi.

TRABZON'DAKİ MAÇLARDA BORDO-MAVİLİ ÜSTÜNLÜK

Trabzon’da oynanan 14 maçta ev sahibi Trabzonspor’un üstünlüğü dikkat çekiyor:

8 galibiyet

3 beraberlik

3 mağlubiyet

Bu süreçte Trabzonspor 24 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. Bordo-mavililer iç saha avantajını bu maçta da sürdürmek istiyor.

TRABZONSPOR VE GÖZTEPE PUAN DURUMU

Trendyol Süper Lig’de bu maç öncesinde:

Trabzonspor , 9 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyetle 35 puanla 9. sırada yer alıyor.

, 9 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyetle yer alıyor. Göztepe ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 37 puanla 7. sırada bulunuyor.

Trabzonspor, bu kritik maçta sahadan galibiyetle ayrılarak hem rakibini geçmek hem de üst sıralara tırmanmak istiyor.

SEZONUN İLK YARISINDA GÖZTEPE KAZANMIŞTI

Sezonun ilk yarısında İzmir’de oynanan karşılaşmayı Göztepe 2-1'lik skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Trabzonspor, hem rövanşı almak hem de taraftarına moral vermek için sahaya çıkacak.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ GÜN?

29 Mart 2025 Cumartesi

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Saat 20.30

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?