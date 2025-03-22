Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki sabah antrenmanında oyuncular, ısınmanın ardından salonda kuvvet çalıştı.

Akşam antrenmanında ise futbolcular, dinamik ve teknik ısınmanın ardından top kazanma oyunu ve taktik çalışması yaptı.

Bordo-mavili takım, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.