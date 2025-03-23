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Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Ajans Haberleri
  • 23.03.2025 20:03
  • Giriş: 23.03.2025 20:03
  • Güncelleme: 23.03.2025 20:04
Kaynak: AA
Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki sabah antrenmanında oyuncular, kuvvet ve koşu çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, iki kaleli oyunla tamamlandı.

Akşam antrenmanında ise bordo-mavili oyuncular, taktik çalıştı.

Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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