Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Kaynak: AA
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki sabah antrenmanında oyuncular, kuvvet ve koşu çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, iki kaleli oyunla tamamlandı.
Akşam antrenmanında ise bordo-mavili oyuncular, taktik çalıştı.
Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.