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Trabzonspor günü tek idmanla kapattı

Ajans Haberleri
  • 05.08.2023 13:17
  • Giriş: 05.08.2023 13:17
  • Güncelleme: 05.08.2023 13:17
Kaynak: DHA
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Trabzonspor günü tek idmanla kapattı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı tek idmanla sürdürdü.

Yeni sezonun son hazırlık maçı olan 1461 Trabzon FK müsabakasını 5-0 skorla geride bırakan Trabzonspor, çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sabah 10.00’da teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde çalıştı. Günün tek idmanında futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı.

Trabzonspor 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına 7 Ağustos Pazartesi günü devam edecek.

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