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Trabzonspor, Hatayspor hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 02.10.2024 17:06
  • Giriş: 02.10.2024 17:06
  • Güncelleme: 02.10.2024 17:07
Kaynak: İHA
Trabzonspor, Hatayspor hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 8. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından sürat çalışması yaptı.

Antrenman, pozisyonel dar alan oyunu ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Hatayspor mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

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