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Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 23.09.2023 16:26
  • Giriş: 23.09.2023 16:26
  • Güncelleme: 23.09.2023 16:26
Kaynak: AA
Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 25 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

Trabzonspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra Mersin'e hareket edecek.

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