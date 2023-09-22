Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 25 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma ve koordinasyon yaptı.

Rondo ile devam eden antrenman, sonuçlandırma ve dar alanda oyun çalışması ile tamamlandı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.