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Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 03.10.2024 14:34
  • Giriş: 03.10.2024 14:34
  • Güncelleme: 03.10.2024 14:35
Kaynak: AA
Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Dar alan oyunuyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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