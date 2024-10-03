Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kaynak: AA
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
Dar alan oyunuyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam edecek.