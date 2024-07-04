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Trabzonspor, hazırlıklarını Macaristan'da sürdürüyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi ikinci etap yurt dışı kamp çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdürüyor.

Ajans Haberleri
  • 04.07.2024 15:31
  • Giriş: 04.07.2024 15:31
  • Güncelleme: 04.07.2024 15:31
Kaynak: AA
Trabzonspor, hazırlıklarını Macaristan'da sürdürüyor

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kampın dördüncü gününde sağlık ekibi ve atletik performans departmanı kontrolünde futbolculara sakatlık risk analizi, mobilite, stabilite ve endurans testleri yapıldı.

Milli oyuncular Uğurcan Çakır, Denis Draguş, Thomas Meunier ile Poyraz Efe Yıldırım, izinli oldukları için kampta yer almıyor.

Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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