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Trabzonspor içerde "güçlü"

Ajans Haberleri
  • 21.01.2025 11:34
  • Giriş: 21.01.2025 11:34
  • Güncelleme: 21.01.2025 11:34
Kaynak: AA
Trabzonspor içerde "güçlü"

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Net Global Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor, sahasındaki başarılı performansını devam ettirdi.

Ligin 20 haftalık bölümünde kendi evinde 10 karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takım, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 21 puan toplarken 2,1 puan ortalaması tutturdu.

Ligde 25 puanla 9. sırada bulunan Trabzonspor, iç saha puan tablosunda üçüncü basamakta yer aldı.

Bordo-mavililer iç sahada 28 puan toplayan Göztepe ve 26 puan elde eden Galatasaray'ın ardından 21 puanla üçüncü durumda bulunuyor.

Karadeniz ekibi, dış sahadaki 9 maçta 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik performansıyla sadece son sıradaki 2 puanlı Atakaş Hatayspor'u geride bıraktı.

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