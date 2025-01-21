Trabzonspor içerde "güçlü"
Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Net Global Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor, sahasındaki başarılı performansını devam ettirdi.
Ligin 20 haftalık bölümünde kendi evinde 10 karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takım, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 21 puan toplarken 2,1 puan ortalaması tutturdu.
Ligde 25 puanla 9. sırada bulunan Trabzonspor, iç saha puan tablosunda üçüncü basamakta yer aldı.
Bordo-mavililer iç sahada 28 puan toplayan Göztepe ve 26 puan elde eden Galatasaray'ın ardından 21 puanla üçüncü durumda bulunuyor.
Karadeniz ekibi, dış sahadaki 9 maçta 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik performansıyla sadece son sıradaki 2 puanlı Atakaş Hatayspor'u geride bıraktı.