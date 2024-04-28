Trabzonspor, ikinci yarıdaki gollerle galibiyete ulaştı
Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapatan bordo-mavililer, ikinci yarıda Nijeryalı santrforu Onuachu'nun 3, Bardhi'nin de 1 golüyle 4-2 galip gelerek üçüncülükteki iddiasını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, ikinci yarıda attığı gollerle Gaziantep FK'yi 4-2 yenerek üçüncülük iddiasını sürdürdü.
Karşılaşmanın ilk yarısını 12. dakikada Sorescu, 21. dakikada Draguş'un golleriyle Gaziantep FK karşısında 2-0 geride kapatan bordo-mavililer, ikinci yarıda ise bambaşka bir görüntü ortaya koydu.
Bordo-mavili takım, ligde sakatlığının ardından 6 maç aradan sonra formasına kavuşan Onuachu'nun 51, 66 ve 68. dakikalarda, Bardhi'nin de 65. dakikada kaydettiği golle karşılaşmadan 4-2 galip ayrılmayı başardı.
Karadeniz ekibi, ikinci yarıda 4 dakikaya (Dk.65-66-68) 3 gol sığdırdı.
Trabzonspor, ligde puanını 58'e yükselterek üçüncü sıradaki yerini korurken ligden düşmeme mücadelesi veren Gaziantep FK ise 34 puanda kaldı.