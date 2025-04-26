Trabzonspor ile Alanyaspor, 18. kez karşılaşacak

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor ile Alanyaspor, ligde 18. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor yarın saat 16.00’da karşılaşacak. İki takım bugüne kadar Süper Lig’de 17. kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 5, turuncu-yeşilliler de 8 kez kazandı. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Alanyspor’un 29 golüne, Trabzonspor 23 golle karşılık verdi.

Bu sezon ligin ilk yarısında Alanya’da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1’lik skorla kazandı.



Trabzon’daki maçlar

Trabzonspor ile Alanyaspor, Süper Lig’de Trabzon’da 8 kez rakip oldu. Bordo-mavililer 3, turuncu-yeşilliler de 3 defa sahadan galip ayrıldı. 2 maç ise berabere sona erdi. Karadeniz ekibi 12, Alanya takımı da 11 gol kaydetti.

Trabzonspor’da tedavileri süren Folcarelli, Draguş, Serdar Saatçi, Hüseyin Türkmen’in yanı sıra Onuralp Çevikkan ve Ahmet Yıldırım yarınki karşılaşmada görev yapmaları beklenmiyor.