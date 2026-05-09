Trabzonspor ile Benfica arasında takas olabilir

Portekiz temsilcisi Benfica’nın, Trabzonspor formasıyla gösterdikleri performansla dikkat çeken Augusto ve Zubkov için harekete geçtiği iddia edildi.

Portekiz ekibinin, 22 yaşındaki golcü Augusto ile sağ kanatta görev yapan Zubkov’un transferi için bordo-mavili kulüple resmi temaslara başladığı belirtildi.

TRABZONSPOR'UN TALEBİ 15 MİLYON EURO

Trabzonspor yönetiminin ise iki oyuncu için beklentisini net şekilde ilettiği aktarıldı.

Bordo-mavililerin, Benfica forması giyen Sidney Cabral’ın bonservisinin yanı sıra yaklaşık 15 milyon euroluk ek bir bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü.

Sözleşmeleri 2029 yılına kadar devam eden Augusto ve Zubkov, bu sezon gösterdikleri performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Trabzonspor yönetiminin, iki oyuncu için gelecek tekliflerde yüksek bir bonservis hedeflediği ifade edildi.