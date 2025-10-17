Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 47. randevuda

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Rize'de yapacakları maçla Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 46 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 28-9 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 92 gole, Çaykur Rizespor 43 golle karşılık verebildi.

- Rize'de oynanan maçlar

İki takım arasında Rize'de oynanan 23 karşılaşmada Trabzonspor 9, Çaykur Rizespor ise 7 galibiyet elde etti. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavili takım, Rize deplasmanında son 4 sezonda ise 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi. Rize deplasmanında son galibiyetini 2019-2020 sezonunda 2-1'lik skorla alan bordo-mavililer, 2020-2021 sezonunda rakibi ile 0-0 berabere kaldı.

Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 3-2, 2023-2024'te 1-0, 2024-2025'te ise 3-1 mağlup oldu.

- Son 5 maçta tek galibiyet

Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında son 5 karşılaşmada 1 galibiyet aldı.

Çaykur Rizespor, söz konusu maçlarda 2021-2022 sezonunda sahasında 3-2, 2023-2024'te deplasmanda 3-2, kendi evinde 1-0, 2024-2025'te evinde 3-1 galip geldi.

Trabzonspor ise bu dönemde tek galibiyetini, en son oynanan karşılaşmada sahasında rakibini 2-0 yenerek elde etti.

- En farklı galibiyetler Trabzonspor'dan

Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile rekabetinde en farklı galibiyete ulaşan taraf oldu.

Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u 2015-2016 sezonunda sahasında 6-0, 2005-2006'da da deplasmanda 6-1 yenmeyi başardı.