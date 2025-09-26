Trabzonspor ile Fatih Karagümrük 11. randevuda

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, yarın İstanbul'da yapacakları karşılaşmayla ligde 11. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette bugüne dek 10 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 7'si Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona ererken İstanbul temsilcisi sadece 1 maçta galip geldi, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu müsabakalarda 20 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

- İstanbul'da 3 galibiyet

Trabzonspor, İstanbul deplasmanında oynadığı 5 karşılaşmanın 3'ünden galibiyetle döndü. 1 mücadele ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi, 1 maç da beraberlikle tamamlandı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandırırken 5 gol yedi.

- Son 2 deplasmanda galip gelemedi

Trabzonspor, rakibi karşısında hem genel hem de deplasmanda üstün taraf olmasına karşın son 2 İstanbul deplasmanından galibiyet çıkaramadı.

Bordo-mavililer, İstanbul'da rakibi karşısında 2022-2023 sezonunda 4-1'lik yenilgi yaşarken 2023-2024'te de 0-0 berabere kaldı.