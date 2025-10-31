Trabzonspor ile Galatasaray 105’inci randevuda

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor ile Galatasaray Süper Lig’in 11’inci haftasında yarın yapacakları maçla 105’inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 104 karşılaşmada Trabzonspor’un 32, Galatasaray’ın 47 galibiyeti bulunurken, 25 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor Süper Lig’in 11’inci haftasında yarın Galatasaray’ın konuğu olacak. Ali Sami Yen Kompleksi Rams Park’ta oynanacak olan ve 20.00’de başlayacak olan maçta hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Süper Lig’de son 4 maçından da galibiyetle ayrılarak lider Galatasaray’ın ardından 23 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililerde hedef deplasmandan galibiyetle dönmek.

GALATASARAY ÜSTÜN

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki rekabet 1974 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 104’ü Süper Lig, 20’si Türkiye Kupası, 2’si Başbakanlık ve 1’i Süper Kupa olmak üzere 127 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 39, Galatasaray’ın 60 galibiyeti bulunurken, 28 karşılaşma da berabere sonuçlandı. İki takımın oynadığı 15 özel karşılaşmada Trabzonspor’un 6, Galatasaray’ın 6 galibiyeti bulunurken, 3 karşılaşma da berabere sonuçlanmıştı.

TÜRKİYE KUPASI’NDA GALATASARAY, SÜPER KUPA’DA TRABZONSPOR

İki takım, Türkiye Kupası’nda 20 kez birbirine rakip oldu. Bu maçlarda Galatasaray’ın 11, Trabzonspor’un 6 galibiyeti bulunurken 3 maç da berabere sonuçlandı. Süper Kupa’da ise iki ezeli rakip sadece 1 kez karşı karşıya geldi. 1976 yılında Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçı da Trabzonspor 2-1 kazanarak kupaya uzanan takım olmuştu.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ EN’LER

Trabzonspor ile Galatasaray arasında bugüne kadar oynanan maçlarda en farklı galibiyetlerde Trabzonspor’un bir kez 4-1’lik, Galatasaray’ın ise iki kez 5-1’lik galibiyeti bulunuyor. İki takım arasındaki en gollü maç ise 1976 yılında Galatasaray’ın 6-4’lük galibiyeti ile sonuçlanmış ve toplamda 10 gol atılmıştı. Yine iki takım arasındaki en gollü beraberlik ise beş kez 2-2’lik skorlarla elde edildi.

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN DUYGUSAL MAÇ

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, eski takımı Trabzonspor'a karşı duygusal bir maça çıkacak. Uğurcan, uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Trabzonspor'a karşı rakip olarak sahada yer alacak. Bordo-mavili ekibin kadrosunda 2012'de dahil olan Uğurcan, Karadeniz ekibine yaz transfer döneminde veda ederek Galatasaray'a imza attı. (DHA)

(FOTOĞRAFLI)