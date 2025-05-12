Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu
TFF'den yapılan açıklamada, 14 Mayıs'ta Gaziantep Stadı'nda gerçekleşecek olan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray-Trabzonspor karşılamasını hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği belirtildi.
Kaynak: AA
Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Gaziantep Stadı'nda, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak 63. Ziraat Türkiye Kupası finalini Cihan Aydın yönetecek.
Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.