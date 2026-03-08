Trabzonspor ile Kayserispor, yarın 58. kez karşı karşıya gelecek

Trabzonspor ile Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Kayseri'de yapacakları maçla ligde 58. kez karşı karşıya gelecek.

Bugüne dek iki takım arasında oynanan 57 maçın 34'ü Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi. 14 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamazken 9 müsabakayı da Kayserispor kazandı.

Trabzonspor, 107 kez rakip fileleri havalandırırken bunun 72'sini kendi evinde kaydetti. Kayserispor ise Trabzonspor filelerine 60 gol bıraktı.