Trabzonspor ile Kocaelispor 42. randevuda
İki takım arasında bugüne dek yapılan 41 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 21-9 üstünlüğü bulunuyor
TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Kocaelispor, yarın İzmit'te yapacakları maçla birlikte ligde 42. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında bugüne dek oynanılan 41 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 21-9 üstünlüğü bulunuyor. 11 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, 61 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 41 gol gördü.
- Kocaelispor deplasmanında zorlanıyor
Trabzonspor, Kocaelispor deplasmanlarında zorlandı.
Karadeniz ekibi, dış sahada oynadığı 20 müsabakanın 7'sini kazanabildi. 8 maçtan beraberlikle ayrılan bordo-mavili takım, 5 karşılaşmayı ise kaybetti.
Trabzonspor, 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselen rakibi karşısında geçmişte oynadığı son deplasman karşılaşmalarında da galip gelmekte zorluk çekti.
Bordo-mavililer, Kocaelispor deplasmanında oynadığı son 6 dış saha maçında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet yaşadı.
- En farklı galibiyet Trabzonspor'dan
İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavili takım, 1994-95 sezonunda sahasında Kocaelispor'u 4-0 mağlup etti.
Ligin ilk yarısının ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmişti.