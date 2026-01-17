Trabzonspor ile Kocaelispor rekabetinde 54’üncü randevu

Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON, (DHA) – TRABZONSPOR ile Kocaelispor, Süper Lig’in 18’inci haftasında yarın oynayacakları maçla 54’üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar Süper Lig’de oynanan 41 maçta Trabzonspor 21, Kocaelispor 9 galibiyet elde ederken 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, 2025-26 sezonunun ikinci yarısının ilk maçında yarın Kocaelispor’un konuğu olacak. Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 17.00’da başlayacak ve maçta hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

REKABET 1966’DA BAŞLADI

İki takım arasındaki rekabet 1966 yılında 2’nci Lig’de oynanan karşılaşmalarla başladı. O günden bu yana Trabzonspor ile Kocaelispor, 41’i Süper Lig, 6’sı 2’nci Lig, 6’sı Türkiye Kupası olmak üzere 53 maçta karşılaştı.

2’nci Lig’de oynanan 6 maçta Trabzonspor 4 galibiyet alırken 2 karşılaşma berabere tamamlandı. Türkiye Kupası’ndaki 6 mücadelede ise Trabzonspor 3, Kocaelispor 2 kez kazandı, 1 maç berabere bitti.

SÜPER LİG’DE BORDO-MAVİLİLER ÜSTÜN

Süper Lig’deki 41 maçın 21’ini Trabzonspor, 9’unu Kocaelispor kazandı, 11 maç ise eşitlikle sonuçlandı. Bu maçlarda bordo-mavililer 81 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü.

İki takım, Süper Lig’in ilk yarısında Trabzon’da karşı karşıya geldikleri maçı ev sahibi takım 1-0 galip tamamlamıştı.

(FOTOĞRAFLI)