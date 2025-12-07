TRABZONSPOR İLK 11'İ BELLİ OLDU | Göztepe - Trabzonspor maçı bugün mü, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda 15. hafta heyecanı İzmir’de devam ediyor. Göztepe A.Ş. ile Trabzonspor A.Ş. arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde bordo-mavililerin ilk 11’i resmen açıklandı. Taraftarlar, “Göztepe - Trabzonspor maçı bugün mü, saat kaçta, hangi statta oynanacak, maçın hakemi kim?” sorularının yanıtını merak ederken, tüm detaylar ve Trabzonspor’un maça başlayacağı kadro netleşmiş durumda.

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak Göztepe - Trabzonspor maçı için program şöyle:

Stadyum: Gürsel Aksel Stadyumu – İzmir

Gürsel Aksel Stadyumu – İzmir Tarih: 7 Aralık 2025

7 Aralık 2025 Başlama Saati: 20.00

İzmir’deki Gürsel Aksel Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı mücadele, 15. hafta fikstüründe üst sıraları hedefleyen Trabzonspor için büyük önem taşıyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM? VAR’DA KİM GÖREV YAPACAK?

Göztepe - Trabzonspor maçında düdük çalacak isimler ve temsilci ekibi de açıklandı. Kritik karşılaşmanın hakem triosu ve VAR ekibi şöyle oluştu:

Görev İsim Hakem Atilla Karaoğlan 1. Yardımcı Hakem Ceyhun Sesigüzel 2. Yardımcı Hakem Candaş Elbil Dördüncü Hakem Ömer Tolga Güldibi VAR Cihan Aydın AVAR Mehmet Kısal

Gözlemci ve Temsilciler

Gözlemci: Hakan Sivriservi

Hakan Sivriservi Temsilci: Hakan Bebek

Hakan Bebek Temsilci: Mukadder Kardiyen

Mukadder Kardiyen Temsilci: Mehmet Kerem Güven

Mehmet Kerem Güven Temsilci: Hüseyin Şenel

Bu ekip, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasındaki önemli maçta hem saha içini hem de organizasyonu yakından takip edecek.

TRABZONSPOR İLK 11’İ BELLİ OLDU

Teknik direktör Fatih Tekke, Göztepe deplasmanına güçlü ve dinamik bir 11’le çıkmayı tercih etti. Bordo-mavililerin sahaya çıkacağı ilk 11 şöyle:

No Oyuncu Pozisyon (Genel) 24 Onana Kaleci 44 Batagov Defans 29 Serdar Defans 19 Mustafa Defans / Kanat 20 Pina Orta saha 26 Tim Orta saha 11 Ozan Orta saha / Kanat 22 Zubkov Hücum hattı 10 Muci Oyun kurucu 70 Olaigbe Kanat forvet 30 Onuachu Santrfor

Onana’nın kaleyi koruduğu dizilişte savunma hattı Batagov, Serdar ve Mustafa gibi fizik gücü yüksek isimlerden oluşuyor. Orta sahada Pina, Tim ve Ozan mücadeleci yapılarıyla öne çıkarken; hücumda Zubkov, Muci, Olaigbe ve Onuachu dörtlüsü gole en yakın oyuncular olarak dikkat çekiyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü: Fatih Tekke

Bordo-mavililerin başında bulunan Fatih Tekke, Gürsel Aksel deplasmanında hem oyunun merkezini sağlam tutmayı hem de ileri uçta Onuachu ve çevresindeki kreatif isimlerle skor üretmeyi hedefliyor. Yedek kulübesinde ise kaleci O. Çevikkan başta olmak üzere Ahmet Doğan, Taha Emre, Arif, Okay, Bouchouari, O. Çakıroğlu, Cihan, Augusto ve Sikan gibi önemli alternatifler bulunuyor.

