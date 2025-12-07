TRABZONSPOR İLK 11'İ BELLİ OLDU | Göztepe - Trabzonspor maçı bugün mü, saat kaçta?
Göztepe – Trabzonspor maçı bugün mü, saat kaçta ve hangi statta oynanacak? Bordo-mavililer İzmir deplasmanına hangi ilk 11’le çıkıyor? VAR’da ve sahada hangi hakemler görev yapacak? Tüm yanıtlar haberimizde.
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda 15. hafta heyecanı İzmir’de devam ediyor. Göztepe A.Ş. ile Trabzonspor A.Ş. arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde bordo-mavililerin ilk 11’i resmen açıklandı. Taraftarlar, “Göztepe - Trabzonspor maçı bugün mü, saat kaçta, hangi statta oynanacak, maçın hakemi kim?” sorularının yanıtını merak ederken, tüm detaylar ve Trabzonspor’un maça başlayacağı kadro netleşmiş durumda.
GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak Göztepe - Trabzonspor maçı için program şöyle:
- Stadyum: Gürsel Aksel Stadyumu – İzmir
- Tarih: 7 Aralık 2025
- Başlama Saati: 20.00
İzmir’deki Gürsel Aksel Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı mücadele, 15. hafta fikstüründe üst sıraları hedefleyen Trabzonspor için büyük önem taşıyor.
MAÇIN HAKEMİ KİM? VAR’DA KİM GÖREV YAPACAK?
Göztepe - Trabzonspor maçında düdük çalacak isimler ve temsilci ekibi de açıklandı. Kritik karşılaşmanın hakem triosu ve VAR ekibi şöyle oluştu:
|Görev
|İsim
|Hakem
|Atilla Karaoğlan
|1. Yardımcı Hakem
|Ceyhun Sesigüzel
|2. Yardımcı Hakem
|Candaş Elbil
|Dördüncü Hakem
|Ömer Tolga Güldibi
|VAR
|Cihan Aydın
|AVAR
|Mehmet Kısal
Gözlemci ve Temsilciler
- Gözlemci: Hakan Sivriservi
- Temsilci: Hakan Bebek
- Temsilci: Mukadder Kardiyen
- Temsilci: Mehmet Kerem Güven
- Temsilci: Hüseyin Şenel
Bu ekip, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasındaki önemli maçta hem saha içini hem de organizasyonu yakından takip edecek.
TRABZONSPOR İLK 11’İ BELLİ OLDU
Teknik direktör Fatih Tekke, Göztepe deplasmanına güçlü ve dinamik bir 11’le çıkmayı tercih etti. Bordo-mavililerin sahaya çıkacağı ilk 11 şöyle:
|No
|Oyuncu
|Pozisyon (Genel)
|24
|Onana
|Kaleci
|44
|Batagov
|Defans
|29
|Serdar
|Defans
|19
|Mustafa
|Defans / Kanat
|20
|Pina
|Orta saha
|26
|Tim
|Orta saha
|11
|Ozan
|Orta saha / Kanat
|22
|Zubkov
|Hücum hattı
|10
|Muci
|Oyun kurucu
|70
|Olaigbe
|Kanat forvet
|30
|Onuachu
|Santrfor
Onana’nın kaleyi koruduğu dizilişte savunma hattı Batagov, Serdar ve Mustafa gibi fizik gücü yüksek isimlerden oluşuyor. Orta sahada Pina, Tim ve Ozan mücadeleci yapılarıyla öne çıkarken; hücumda Zubkov, Muci, Olaigbe ve Onuachu dörtlüsü gole en yakın oyuncular olarak dikkat çekiyor.
Trabzonspor Teknik Direktörü: Fatih Tekke
Bordo-mavililerin başında bulunan Fatih Tekke, Gürsel Aksel deplasmanında hem oyunun merkezini sağlam tutmayı hem de ileri uçta Onuachu ve çevresindeki kreatif isimlerle skor üretmeyi hedefliyor. Yedek kulübesinde ise kaleci O. Çevikkan başta olmak üzere Ahmet Doğan, Taha Emre, Arif, Okay, Bouchouari, O. Çakıroğlu, Cihan, Augusto ve Sikan gibi önemli alternatifler bulunuyor.
