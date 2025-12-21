Trabzonspor ilk yarıyı Gençlerbirliği deplasmanında kapatıyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 17. haftasının kapanış maçında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Geçen hafta sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, hafta içi Türkiye Kupası’nda konuk ettiği Alanyaspor’a 1-0 mağlup olmuştu. Bordo-mavili ekip, ligin ilk yarısının son maçını kazanarak devre arasına moralli girmeyi hedefliyor.

HATAYA YER YOK

Trabzonspor, zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Gençlerbirliği ise ligde oynadığı 16 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi alarak topladığı 15 puanla 13. sırada yer alıyor.

Trabzonspor’da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarına giden Paul Onuachu ve Oulai, ameliyat geçiren Edin Višća ile Baniya, sakatlığı nedeniyle TFF’ye ismi bildirilmeyen Anthony Nwakaeme ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Mustafa Eskihellaç forma giyemeyecek.

Beşiktaş maçında sakatlanan Folcarelli’nin durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.