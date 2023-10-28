Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra THY'ye ait özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Orsic, Bakasetas, Fernandez ve Hüseyin Türkmen'i yanı sıra Kourbelis, maç kadrosuna alınmadı.

Trabzonspor'un 22 kişilik oyuncu kadrosuna şu futbolcular yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Stefano Denswil, Filip Benkovic, Rayyan Baniya, Mehmet Can Aydın, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Batista Mendy, Berat Özdemir, Umut Güneş, Abdülkadir Ömür, Enis Bardhi, Tonio Teklic, Edin Visca, Taxiarchis Fountas, Mahmoud Trezeguet, Nicolas Pepe, Paul Onuachu, Umut Bozok, Enis Destan.



