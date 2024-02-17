Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçak ile İstanbul'a hareket etti.

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Paul Onuachu ve Nicolas Pepe, kafileye dahil edildi.

Trabzonspor'un kafilesinde şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Stefano Denswil, Filip Benkovic, Mehmet Can Aydın, Thomas Meunier, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Enis Bardhi, Göktan Gürpüz, Nicolas Pepe, Edin Visca, Mahmoud Trezeguet, Enis Destan, Umut Bozok, Paul Onuachu.