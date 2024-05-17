Trabzonspor, İstanbul'da 6 günde lig ve kupada iki hedef maçına çıkacak
Kaynak: AA
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 günde İstanbul'da 2 hedef karşılaşmasına çıkacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de 21 haftadır üçüncülük koltuğunda oturan bordo-mavili takım, 3 puan önünde bulunduğu RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Ligde 61 puanla üçüncü sırada bulunan Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde sezonu üçüncü sırada bitirmeyi garantileyecek. Turuncu-lacivertli takımın kazanması halinde ise lig üçüncüsü son haftada oynanacak maçların ardından belli olacak.
İki takım arasında sezonun Trabzon'da oynanan maç, 1-1 berabere bitmişti.