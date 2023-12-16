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Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Salı günü İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ajans Haberleri
  • 16.12.2023 16:22
  • Giriş: 16.12.2023 16:22
  • Güncelleme: 16.12.2023 16:22
Kaynak: AA
Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ve geniş alanda oyun ile devam eden antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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