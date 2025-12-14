Trabzonspor, İzmir'den galibiyetle dönüyor

Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Aliağa Petkimspor’u 105-91 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

ENKA Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Zafer Yılmaz, Ali Şakacı ve Murat Ciner hakem üçlüsü yönetti. Mücadeleye dengeli başlayan iki ekipten ilk periyot 25-23 Trabzonspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.

Devre arasına da 50-48 önde giren bordo-mavililer, üçüncü periyotu 76-75’lik skorla geçti.

REED FARK YARATTI

Son periyotta hücumda daha etkili olan Trabzonspor, özellikle Marcquise Reed’in skor katkısıyla farkı açtı ve parkeden 105-91’lik galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor’da Reed 30 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Yeboah 17, Taylor 16, Berk Demir 12 ve Hamm 10 sayıyla galibiyete katkı verdi. Aliağa Petkimspor’da ise Franke 23 ve Sajus 21 sayıyla öne çıkt