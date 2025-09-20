Trabzonspor kaç kere şampiyon oldu? Bordo-mavililerin şampiyonluk tarihi ve teknik direktörleri

Trabzonspor kaç kere şampiyon oldu? sorusu futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. “Trabzonspor’un şampiyonluk sayısı” ve “Trabzonspor hangi yıllarda şampiyon oldu” gibi sorular özellikle taraftarlar ve futbol tarihine ilgi duyanlar tarafından sıkça araştırılıyor. İşte detaylı cevap…

TRABZONSPOR’UN ŞAMPİYON OLDUĞU YILLAR

Trabzonspor, Türk futbol tarihine İstanbul dışından şampiyonluk yaşayan ilk takım olarak geçti. Bordo-mavili ekip, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 7 kez şampiyonluk yaşadı. Bordo-mavililer, Süper Lig’de şu sezonlarda mutlu sona ulaştı:

1975-1976

1976-1977

1978-1979

1979-1980

1980-1981

1983-1984

2021-2022

Bu başarılar Trabzonspor’u, “Süper Lig şampiyonları listesi” içinde İstanbul kulüpleri dışında en fazla şampiyon olan takım konumuna getirdi. Ayrıca Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu sorusunun cevabı da 2021-2022 sezonudur.

TRABZONSPOR’U ŞAMPİYON YAPAN TEKNİK DİREKTÖRLER

“Trabzonspor’u hangi teknik direktörler şampiyon yaptı?” sorusunun yanıtı da merak edilenler arasında. Bordo-mavililerin tarihindeki 7 şampiyonluğun mimarları şunlar oldu:

Ahmet Suat Özyazıcı → 1975-76, 1976-77, 1979-80, 1983-84

→ 1975-76, 1976-77, 1979-80, 1983-84 Özkan Sümer → 1978-79, 1980-81

→ 1978-79, 1980-81 Abdullah Avcı → 2021-22

Ahmet Suat Özyazıcı, kulüp tarihinin en başarılı isimlerinden biri olarak 4 kez şampiyonluk yaşatırken, Özkan Sümer 2 kez, Abdullah Avcı ise 38 yıl aradan sonra gelen son şampiyonluğun mimarı oldu.

TRABZONSPOR’UN ŞAMPİYONLUKLARININ ÖNEMİ

Trabzonspor’un şampiyonluk sayısı, Süper Lig’deki dengeleri değiştiren tarihi bir başarıyı temsil ediyor. Özellikle 2021-22 sezonunda Abdullah Avcı yönetiminde gelen şampiyonluk, bordo-mavili camianın uzun yıllar süren hasretini sona erdirdi. Taraftarların “Trabzonspor’un son şampiyonluğu hangi yıl” sorusunun cevabı da bu sezondur.

Özetle, Trabzonspor 7 kez Süper Lig şampiyonu oldu ve bu şampiyonluklar kulübün Türk futbolundaki ayrıcalıklı konumunu pekiştirdi. “Trabzonspor şampiyonluk sayısı”, “Trabzonspor hangi yıllarda şampiyon oldu” ve “Trabzonspor şampiyon teknik direktörleri” gibi aramalar yapan futbolseverler için tüm detayları derledik.