Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nın yeni isim sponsoru Petrol Ofisi oldu
Trabzonspor Kulübü, kadın futbol takımının isim sponsorluğu ve çeşitli reklam hakları için Petrol Ofisi ile anlaştığını duyurdu.
Kaynak: AA
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Petrol Ofisi AŞ arasında 2024-2025 sezonu için kadın futbol takımı isim sponsorluğu ve çeşitli reklam hakları konusunda anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Petrol Ofisi AŞ, şirketimize 8 milyon lira+KDV ödeme yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.