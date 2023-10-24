Trabzonspor kadın futbol takımı teknik sorumlusu Gürkan Çavdar oldu
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor'da teknik sorumlu Gürkan Çavdar oldu.
Kaynak: AA
Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar gereği kadın futbol takımımızın yeni teknik sorumlusu Gürkan Çavdar olmuştur." ifadelerine yer verildi.
Ligin 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 6-1 yenilen bordo-mavililerde teknik sorumlu Abdülkadir Aslan ile yollar ayrılmıştı.
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