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Trabzonspor kadın futbol takımı teknik sorumlusu Gürkan Çavdar oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor'da teknik sorumlu Gürkan Çavdar oldu.

Ajans Haberleri
  • 24.10.2023 17:42
  • Giriş: 24.10.2023 17:42
  • Güncelleme: 24.10.2023 17:42
Kaynak: AA
Trabzonspor kadın futbol takımı teknik sorumlusu Gürkan Çavdar oldu

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar gereği kadın futbol takımımızın yeni teknik sorumlusu Gürkan Çavdar olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Ligin 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 6-1 yenilen bordo-mavililerde teknik sorumlu Abdülkadir Aslan ile yollar ayrılmıştı.

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