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Trabzonspor kafilesi Adana'ya gitti

Ajans Haberleri
  • 18.04.2025 18:33
  • Giriş: 18.04.2025 18:33
  • Güncelleme: 18.04.2025 18:33
Kaynak: AA
Trabzonspor kafilesi Adana'ya gitti

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı maç için Adana'ya gitti.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlayıp özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan Adana'ya hareket etti.

Kafilede; Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Malheiro, Stefan Savic, Ali Şahin Yılmaz, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Arif Boşluk, Okay Yokuşlu, Tim Jabol-Folcarelli, Lundstram, Ozan Tufan, Batista Mendy, Oleksandr Zubkov, Muhammed Cham, Anthony Nwaekeme, Cihan Çanak, Edin Visca, Danylo Sikan, Enis Destan ve Simon Banza yer aldı.

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