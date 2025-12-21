Trabzonspor kafilesi Ankara'ya geldi

ANKARA (AA) - Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak Trabzonspor, başkente geldi.

Bordo-mavili kafileyi Esenboğa Havalimanı'nda bir grup taraftar tezahüratlarla karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Fatih Tekke ve oyunculara sevgi gösterisinde bulundu. Kafile, daha sonra iç hatlar terminali çıkışındaki takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

Yarın Eryaman Stadı'nda oynanacak Gençlerbirliği Trabzonspor maçı, saat 20.00'de başlayacak.