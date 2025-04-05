Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe'yle yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a gitti.

Trabzonspor'un kadrosunda sakatlıkları bulunan genç kaleciler Onuralp Çevikkan ve Ahmet Doğan Yıldırım ile Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov, Muhammed Cham yer almıyor. Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakame ise sakatlığının düzelmesinin ardından kadroya dahil edildi.

Bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Erol Can Çolak, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Ali Şahin Yılmaz, Serdar Saatçi, Stefan Savic, Salih Malkoçoğlu, Batista Mendy, Tim Jabol-Folcarelli, John Lundstram, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Oleksandr Zubkov, Edin Visca, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Danylo Sikan, Simon Banza ve Enis Destan yer aldı.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.