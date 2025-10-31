Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.
Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket eden bordo-mavili kafilede şu futbolcular yer alıyor:
Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Wagner Pina, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, Rayyan Baniya, Christ Inao Oulai, Tim Jabol Folcarelli, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Benjamin Bouchouari, Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Ernest Muçi, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto, Paul Onuachu, Danylo Sikan
RAMS Park'ta yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.