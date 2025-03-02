Trabzonspor kafilesi Konya'ya gitti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya hareket etti.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Bordo-mavililer daha sonra özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan Konya'ya hareket etti.

Sakatlıkları süren Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan kafilede yer almadı.

Bordo-mavililerde, Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Pedro Malheiro, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Ali Şahin Yılmaz, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov,⁠ Serdar Saatçi, Stefan Savic, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, John Lundstram, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Edin Visca, Simon Banza ve Danylo Sikan kadroda bulunuyor.