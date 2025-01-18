Trabzonspor kalecisi Onuralp Çevikkan ameliyat edildi

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, "Sağ el kemiğinde kırık bulunan oyuncumuz Onuralp Çevikkan, sponsorumuz Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Operasyon sonrası sporcumuzun en kısa sürede kondisyon egzersizlerine başlaması planlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Onuralp Çevikkan, 2 gün önce gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanmıştı.