Trabzonspor, Karadeniz derbisinde galip: Fenerbahçe'yi yakaladı!

Süper Lig’in 26. haftasında oynanan Karadeniz derbisinde Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Papara Park’ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve devre golsüz eşitlikle tamamlandı. Trabzonspor ikinci yarının başında öne geçti. Bordo-mavililer, 51. dakikada Paul Onuachu’nun attığı golle 1-0’lık üstünlüğü yakaladı.

TEK GOLLE GALİBİYET

Kalan bölümde iki ekip de skoru değiştirecek golü bulamayınca mücadele Trabzonspor’un 1-0’lık galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 57’ye yükseltti ve ligdeki galibiyet serisini dört maça çıkardı. Çaykur Rizespor ise 30 puanda kaldı. Bu sonuçla Trabzon 57 puana yükseldi ve ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi yakaladı.

Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor’un Samsunspor ile oynayacağı karşılaşma ise Samsunspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu programı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

ORHAN KAYNAK UNUTULMADI

Karşılaşma öncesinde kısa süre önce hayatını kaybeden Trabzonspor’un eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Orhan Kaynak da anıldı. Stadyumdaki dev ekranda Kaynak’ın görüntüleri paylaşılırken iki takımın futbolcuları ısınmaya üzerinde fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı.

Tribünlerde “Aston Villa Fatih’i Küçük Orhan, asla unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun” yazılı pankart açılırken Trabzonsporlu futbolcular seremoniye “Seni asla unutmayacağız” yazılı pankartla çıktı. Mücadele öncesinde ayrıca bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

ONUACHU ŞOV DEVAM EDİYOR

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Paul Onuachu, Rizespor karşısında attığı golle formunu sürdürdü. Deneyimli forvet, son 8 lig maçında 10. golünü kaydederken bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını da 21’e çıkardı.