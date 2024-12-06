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Trabzonspor,  Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geldiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Spor
  • 06.12.2024 22:59
  • Giriş: 06.12.2024 22:59
  • Güncelleme: 06.12.2024 23:01
Kaynak: ANKA
Trabzonspor,  Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı
AA

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Papara Park Stadyumu’nda saat 20:00’de başlayan maçı hakem Zorbay Küçük yönetti.

Kasımpaşa 38. dakikada Carlos Miguel Dias’ın penaltıdan attığı golle Trabzonspor karşısından 1-0 öne geçti. Simon Banza’nın 79. dakikada penaltıdan ve Anthony Nwakaeme’nin 81. dakikada attığı golle Trabzonspor durumu 2-1 yaptı. 90 artı 1. dakikda Nuno da Costa’nın attığı golle Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Costa’nın golü maçın skorunu da belirledi. Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

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