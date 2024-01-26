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Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 29 Ocak Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 26.01.2024 17:25
  • Giriş: 26.01.2024 17:25
  • Güncelleme: 26.01.2024 17:25
Kaynak: AA
Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda, Çaykur Rizespor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise teknik ısınmanın ardından koordinasyon, rondo ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maçla tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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