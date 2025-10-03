Trabzonspor – Kayserispor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun heyecanı sürüyor. Bu hafta Trabzonspor, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin en çok merak ettiği konular ise maçın hakemleri, tarihi, saati ve yayın bilgileri oldu.

TRABZONSPOR – KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu’nun atamasına göre karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Birinci yardımcı hakem Suat Güz, ikinci yardımcı hakem Gökhan Barcın olarak belirlendi.

Mücadelenin dördüncü hakemi Gürcan Hasova olacak. VAR’da Alper Çetin, AVAR’da Anıl Usta ve Efe Tanrıverdi görev alacak.

Karşılaşmada gözlemci olarak Ali Uluyol, temsilci olarak ise Murat Yamak, Mukadder Kardiyen, Refik Emre ve Sezai Arslan görev yapacak.

MAÇ GÜNÜ, SAATİ VE KANAL BİLGİSİ

Futbolseverlerin sıkça sorduğu “Trabzonspor – Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtı belli oldu.

Karşılaşma, 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 20:00’de Papara Park’ta oynanacak. Mücadele, Bein Sports kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.